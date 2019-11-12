Эксперты установили вероятность вымирания человечества за год





Ученые узнали, что 99% видов существовавших на Земле видов уже вымерли. Часть из-за изменений окружающей среды, остальные могли погибнуть от ударов астероидов или во время извержения вулканов. Исследователей всегда интересовало, могут ли такие катастрофы случаться с людьми.Как оказалось, возможность вымирания людей составляет 1:14 000, а риск увеличивается по мере создания искусственных угроз, как биологическое оружие или другие средства, рассчитанные на массовое уничтожение, а также изменения климата.Специалисты рассчитали арифметическую вероятность исчезновения людей от естественных причин, включая извержения супервулканов и падений астероидов. Проанализировав данные, они вычислили, что риски исчезновения возрастают также со значительным ростом населения. Изменения естественной среды тоже влияют на этот процесс, поэтому ученые ищут способы, чтобы заставить людей задуматься о собственном будущем.