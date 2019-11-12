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«Будет свадьба»: Михаил Шуфутинский женится, когда его «выберет достойная женщина»

Михаил Шуфутинский признался, что не имеет ничего против еще одного брака. Шансонье сообщил, что «будет свадьба», однако только в том случае, если его «достойная женщина выберет».
«Будет свадьба»: Михаил Шуфутинский женится, когда его «выберет достойная женщина»

Михаил Шуфутинский, который в последнее время все чаще появляется на публике в компании молодых девушек, не отрицает того, что отправится к алтарю еще раз. Певец, четыре года назад потерявший супругу, с которой прожил в счастливом браке более 40 лет, став отцом двоих сыновей и дедушкой семи внуков, решил, что пора «продолжать жить».

Исполнитель хита «Третье сентября» начал посещать светские мероприятия вместе с танцовщицей шоу-балета «Атаман» Светланой Уразовой и публиковать фото с избранницей на своей странице в Instagram. Это сразу же спровоцировало появление слухов о том, что певец планирует снова обрести статус семейного человека. Однако сам шансонье, хоть и не имеет ничего против еще одного брака, никакой конкретной информации о своей личной жизни не дал.

Михаил Шуфутинский сообщил, что свадьба будет, однако только в том случае, если его «достойная женщина выберет». Пока же популярный исполнитель призывает прессу не делать поспешных выводов, и не приписывать ему новых браков. Артист утверждает, что вокруг него всю жизнь было много женщин, поэтому его появление на публике с новой молодой особой не повод говорить о скорой свадьбе.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 15:46

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