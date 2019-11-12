Пелагея намекнула на вторую беременность и рассказала о воспитании старшей дочери

В 2017 году Пелагея родила дочь от хоккеиста Ивана Телегина, а в разговоре с журналистами она намекнула, что, возможно, уже готовится стать матерью во второй раз. Ранее артистка отказывалась говорить на тему материнства, но сейчас она открыто отвечает, что ее наследница растет очень артистичной. Таисия уже декламирует стихи, знакомится с балетом и смотрит на выступления матери по телевизору. Также ребенок говорит, что обязательно будет петь на сцене.Пелагея мечтала о детях с 19 лет, но ей удалось родить лишь после 30. По мнению звезды, с материнством ее торопили родственники, поэтому она переживала, что упустит свой шанс. Сейчас артистка часто гастролирует и старается уделять все свободное время семье. От шоу “Голос” артистка устала и пока не думает о возвращении, как передает “Собеседник”.