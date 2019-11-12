Эксперты заявили о подорожании в России авто марки Volvo с января 2020 года
Автоэксперты анонсировали подорожание на рынке России авто марки Volvo, что ожидается в январе 2020 года. Рост стоимости в среднем окажется на уровне 1,1%.
Как передает Volvo Car Russia, по устоявшейся практике с нового года обновленную цену получат все новинки бренда, представленные на российском рынке. Наиболее крупное повышение коснется дизельных версий D4 и D5 кроссовера XC60. В среднем ценники должны увеличиться на 40-80 тысяч рублей в зависимости от модели и особенностей оснащения. При этом подорожания опций и пакетов услуг для машин Volvo не предвидится.
Член руководства представительства Volvo в РФ Алексей Тарасов пояснил, что бренд с особой осторожностью подошел к повышению цен на авто, учитывая серьезный рост продаж в текущем году. Однако не исключается дополнительное подорожание в связи с внедрением утилизационного сбора, о котором пока ходят лишь слухи.
Как передает Volvo Car Russia, по устоявшейся практике с нового года обновленную цену получат все новинки бренда, представленные на российском рынке. Наиболее крупное повышение коснется дизельных версий D4 и D5 кроссовера XC60. В среднем ценники должны увеличиться на 40-80 тысяч рублей в зависимости от модели и особенностей оснащения. При этом подорожания опций и пакетов услуг для машин Volvo не предвидится.
Член руководства представительства Volvo в РФ Алексей Тарасов пояснил, что бренд с особой осторожностью подошел к повышению цен на авто, учитывая серьезный рост продаж в текущем году. Однако не исключается дополнительное подорожание в связи с внедрением утилизационного сбора, о котором пока ходят лишь слухи.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:00