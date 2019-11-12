Звезда "Дом-2" Анастасия Лисова с мужем чуть не погибли в автокатастрофе





Это произошло сразу после Нового года. Тогда, 2017 год пара отмечала со своими друзьями на горнолыжном курорте в Шерегеше. Ребята выжили чудом, когда ехали домой.Михаил Шахиджанов рассказал, что всего за пару дней выпало достаточно много снега. Они ехали в одном автомобиле со своими друзьями и им навстречу вылетел черный минивэн, который врезался в КамАЗ. Так, машина, в которой находился Миша и Настя, врезалась на полной скорости в автомобиль, который стал поперек дороги. В этот момент Анастасия Лисова спала на коленях своего будущего супруга. Когда происходило столкновение, то Михаил обнял голову Анастасии и прижал к себе. Он признался, что сделал это скорее всего машинально, ведь времени подумать не было.Несмотря на то, что с момента аварии прошло уже практически три года, Михаил и сейчас хорошо помнит тот день. Шахиджанов показал фото машины, которая пострадала от столкновения.