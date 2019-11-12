Звезда "Дом-2" Анастасия Лисова с мужем чуть не погибли в автокатастрофе
Звезда телевизионного реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Лисова чуть не разбилась на дороге, которую занесло снегом. Об аварии, произошедшей два года назад, рассказал муж девушки.
Это произошло сразу после Нового года. Тогда, 2017 год пара отмечала со своими друзьями на горнолыжном курорте в Шерегеше. Ребята выжили чудом, когда ехали домой.
Михаил Шахиджанов рассказал, что всего за пару дней выпало достаточно много снега. Они ехали в одном автомобиле со своими друзьями и им навстречу вылетел черный минивэн, который врезался в КамАЗ. Так, машина, в которой находился Миша и Настя, врезалась на полной скорости в автомобиль, который стал поперек дороги. В этот момент Анастасия Лисова спала на коленях своего будущего супруга. Когда происходило столкновение, то Михаил обнял голову Анастасии и прижал к себе. Он признался, что сделал это скорее всего машинально, ведь времени подумать не было.
Несмотря на то, что с момента аварии прошло уже практически три года, Михаил и сейчас хорошо помнит тот день. Шахиджанов показал фото машины, которая пострадала от столкновения.
Это произошло сразу после Нового года. Тогда, 2017 год пара отмечала со своими друзьями на горнолыжном курорте в Шерегеше. Ребята выжили чудом, когда ехали домой.
Михаил Шахиджанов рассказал, что всего за пару дней выпало достаточно много снега. Они ехали в одном автомобиле со своими друзьями и им навстречу вылетел черный минивэн, который врезался в КамАЗ. Так, машина, в которой находился Миша и Настя, врезалась на полной скорости в автомобиль, который стал поперек дороги. В этот момент Анастасия Лисова спала на коленях своего будущего супруга. Когда происходило столкновение, то Михаил обнял голову Анастасии и прижал к себе. Он признался, что сделал это скорее всего машинально, ведь времени подумать не было.
Несмотря на то, что с момента аварии прошло уже практически три года, Михаил и сейчас хорошо помнит тот день. Шахиджанов показал фото машины, которая пострадала от столкновения.