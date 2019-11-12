Ученые рассказали о положительном эффекте массажа на здоровье человека





Ученые из Тюменского государственного университета совместно с представителями Крымского федерального университета имени Вернадского провели исследование при участии 50 пациентов с диагностированными болезнями позвоночника. Каждый из добровольцев прошел курс из 10 сеансов лечебного массажа. Ученые зафиксировали положительные изменения в настроении больных. В частности, они чувствовали заметный спад психического напряжения. В большинстве случаев пациенты демонстрировали желание проявлять активность.Медики считают, что после подобных процедур человек чувствует себя более привлекательным и открывается миру, не концентрируясь на болезни. В дальнейшем эксперты намерены оценить положительные эффекты после посещения пациентами косметолога.