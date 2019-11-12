Кириллу Терешину удалили его "руки-базуки"





По предоставленным данным, Кириллу Терешину провели очистку от синтола и других веществ, которые он ввел в свои руки. Сложную операцию провели в московской клинике. Блогер уже отправился на реабилитацию. Эксперты отмечают, что восстановление после подобных экспериментов с собственным телом будет длится долго. Известно, что врачи грозили ампутацией конечностей блогеру, но в итоге их удалось спасти.На данный момент Кирилл Терешин утратил способность двигать руками, а есть ему помогает мать. Недавно в своем микроблоге он обещал вернуть прежние руки и показывал фотографии двухлетней давности, для которых позировал без синтола.