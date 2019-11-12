Названы продукты, в которых плесень является допустимой





Попадание плесени в организм серьезно сказывается на самочувствии человека, у него начинаются проблемы с печенью, почками, пищеварительным трактом и даже нервной системой. Поэтому продукты, имеющие на себе эти микроорганизмы, люди обычно обходят стороной, однако так делать нужно не всегда. Яркий пример – яблоко. Оно является исключением из всех овощей и фруктов. С него достаточно удалить поврежденную часть, а всю остальную можно спокойно есть.Тоже касается варенья, в нем наличие плесени не является большой проблемой. Из-за большого содержания сахара и воды в этой жидкости не образуется опасных токсинов, поэтому все что нужно сделать – снять слой микроорганизмов, а все остальное является безопасным для человека. Это правило не касается диетических джемов, ведь в них мало сахара.Отдельная важная тема – это сыры и плесень. Если не брать те виды, где она должна быть изначально, то нужно знать такое правило. Если сыр является выдержанным, то нужно просто удалить часть с плесенью, а если он относится к свежим вариациям, например, рикотта и моцарелла – его стоит выбросить. Точно также нужно поступить с хлебом, сухофруктами, мясом, рыбой и соками.