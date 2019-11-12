АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уфолог "нашел" инопланетную фигуру, спрятанную в туманности…
EUR 70.48 USD 63.91
Курс валют на 12.11.2019

Фанаты не узнали Елизавету Боярскую на новом черно-белом снимке

Елизавета Боярская известна своей любовью к винтажным вещам и фильмам, что подтверждается недавней публикацией в соцсетях. На новом черно-белом фото в ретро-стиле фанаты не узнали актрису.

В микроблоге соцсети Instagram Елизавета Боярская оставила публикацию с подписью «Снимается кино #60s». Её фолловеры остались впечатлены необычным видом актрисы, которая была одета черный ретро-наряд с броским темным макияжем. Некоторые фанаты даже выразили сомнения по поводу того, что на снимках изображена актриса. В особенности отмечалась её непривычная худоба, подводка глаз в "стиле Клеопатры" и несвойственные её имиджу шикарные серьги. Хотя большинство поклонников засыпали звезду комплиментами, отдельные личности все же рекомендовали Боярской набрать вес.

Елизавета Боярская, объем работ которой составил около 60 кинокартин, сформировала амплуа любительницы старинных вещей и исторических периодов. Поэтому неудивительным оказалось её заявление об участии в предстоящем фильме, временные рамки которого оказались в середине XX века. Название ленты знаменитость хранит в тайне, но уже известно о начале съемок. Кроме прочего, коллега по цеху Глафира Тарханова отметила яркий имидж дочери Михаила Боярского. Она пожелала ей успехов и плодотворной работы в будущем фильме.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 23:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фанаты не узнали Елизавету Боярскую на новом черно-белом…
Ford запатентовал новую технологию влагочувствительного…
МКБ представит своим клиентам многофункционального «Цифрового…
Семилетний сын актрисы Екатерины Шпицы занялся…
Ученые открыли высокоскоростную выброшенную черной дырой…
Александр Шульгин впервые прокомментировал обвинения Юлии Михальчик в…
В РФ создадут новые правила дорожного…
Евгений Воскресенский встретился со своей дочерью, оказавшейся…
Аллу Пугачеву заметили во время шопинга в московском…
Райан Джонсон обругал фанатов за критику его фильма «Звездные войны: Последние…
В ЮАР начали выпуск джина из слоновьего…
Юлия Высоцкая выбрала “похоронный” образ на премьеру фильма…
Volkswagen выпустил в Бразилии конкурента Renault…
Егор Кончаловский тайно женился на матери сына Марии…
Социальная сеть Instagram тестирует сервис, похожий на…
Екатерина Андреева вспомнила о встрече с наркоманом в…
Украина показала головку ракеты для «ликвидации» Крымского…
Эрику Герцег заметили с Валерием Меладзе после слухов о разводе его брата с Верой…
Два штамма бактерий некротического фасциита вызывают смертельную…
Екатерина Андреева ответила на слухи о разводе с мужем Душаном…
Анастасия Решетова высказалась в поддержку грудного…
Назван максимальный пробег, после которого требуется замена…
Минобороны получило заключительную в 2019 году партию РСЗО…
Андрей Разин назвал телеведущую Ксению Собчак "худшей…
Юлия Ковальчук в школе увела весь класс на концерт «Иванушек…
Выбраны победители номинаций Шнобелевской премии 2019…
В России из-за неисправности двигателя под отзыв попали 10 автомобилей марки…
Диетологи назвали полезные для сердца и сосудов…
Новые iPhone и iPad могут получить систему камер с…
Мать Юлии Началовой тронута поддержкой поклонников покойной…
Эксперты призвали встречать Новый год в одежде светлых…
Режиссер фильма “Ла-Ла Ленд” Дэмьен Шазелл выпустит новый проект с Брэдом…
Компания Sharp создала скручивающийся…
Эксперты научились определять наркоманов по отпечатку…
Орландо Блум и Кэти Перри сыграют свадьбу в…
Ученые создали противозачаточное средство, предотвращающее рак шейки…
Во время выписки жены из роддома Дмитрий Ульянов участвовал в пробах с Олесей…
«Русские витязи» получили четыре новых истребителя…
Врач рассказал о действиях в случае сильной боли при мышечном…
Тилль Линдеманн из Rammstein даст сольный концерт в…
Просмотреть все новости