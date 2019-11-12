Фанаты не узнали Елизавету Боярскую на новом черно-белом снимке

В микроблоге соцсети Instagram Елизавета Боярская оставила публикацию с подписью «Снимается кино #60s». Её фолловеры остались впечатлены необычным видом актрисы, которая была одета черный ретро-наряд с броским темным макияжем. Некоторые фанаты даже выразили сомнения по поводу того, что на снимках изображена актриса. В особенности отмечалась её непривычная худоба, подводка глаз в "стиле Клеопатры" и несвойственные её имиджу шикарные серьги. Хотя большинство поклонников засыпали звезду комплиментами, отдельные личности все же рекомендовали Боярской набрать вес.Елизавета Боярская, объем работ которой составил около 60 кинокартин, сформировала амплуа любительницы старинных вещей и исторических периодов. Поэтому неудивительным оказалось её заявление об участии в предстоящем фильме, временные рамки которого оказались в середине XX века. Название ленты знаменитость хранит в тайне, но уже известно о начале съемок. Кроме прочего, коллега по цеху Глафира Тарханова отметила яркий имидж дочери Михаила Боярского. Она пожелала ей успехов и плодотворной работы в будущем фильме.