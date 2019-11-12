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Алексей Панин показал, как он привязывает свою дочь к батарее

Известный российский актер Алексей Панин попал в очередной громкий скандал. В Instagram знаменитость показал на видео, как он с криками привязывает свою дочь Люсю к батарее, а затем оставляет сидеть на полу до прихода бабушки.

К настоящему моменту Алексей Панин удалил запись из социальной сети, однако пользователи успели сохранить ее. Видео начинается с того, как актер буквально тащит свою дочь Люсю по одной из комнат. Параллельно с этим отец ругает наследницу за то, что она устроила беспорядок в квартире и раскидала повсюду мусор. Все это время девочка громко плачет.

В результате Алексей Панин с помощью ремня привязывает свою дочь к батарее. После этого знаменитость заявляет, что Люсе придется просидеть на полу до тех пор, пока ее бабушка не вернется домой и не развяжет девочку. На этом видео заканчивается.

Подобное обновление вызвало у подписчиков Алексея Панина разную реакцию. Одни из них не поверили, что актер на самом деле применяет к своей дочери подобные методы воспитания. Такие люди считают, что знаменитость решил в очередной раз создать информационной повод и «словить хайп». Другие же подписчики считают, что скандальная репутация звезды заставляет их думать о самом худшем варианте. Сам актер пока никак не прокомментировал данное видео и не объяснил, почему он все-таки решил его удалить.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:37

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