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Виктория Лопырева рассказала о предложении руки и сердца от Игоря Булатова

Виктория Лопырева объяснила, почему не спешит идти в ЗАГС с отцом своего ребенка. Модель рассказала о предложении руки и сердца, которое уже давно получила от Игоря Булатова, и сообщила, что и без каких-либо формальностей считает его мужем.
Виктория Лопырева рассказала о предложении руки и сердца от Игоря Булатова

Модель и светская львица Виктория Лопырева недавно дала интервью одному из популярных интернет-изданий, в котором ответила на вопрос, давно волнующий ее многочисленную армию поклонников. Молодая мать рассказала журналистам о том, почему она и ее фактический супруг Игорь Булатов до сих пор не узаконили отношения. По словам знаменитости, предложение руки и сердца ею было получено уже достаточно давно, и не стало для Instagram-звезды особой неожиданностью.

Лопырева восприняла предложение пожениться исключительно как красивый жест, который бизнесмен приурочил к ее дню рождения, хотя и не отрицает – это было действительно красиво. Однако смена статуса на отношения между родителями Марка Лео никак не отразилась: по словам модели, она и раньше воспринимала Игоря Булатова не иначе, как мужа. Именно поэтому посол ООН в России по борьбе с дискриминацией и не спешит идти в ЗАГС, ведь для нее это ровным счетом ничего не изменит. Кроме того, Виктория Лопырева ссылается на «различные формальности», которые также создают некоторые препятствия для официального оформления отношений. Однако в будущем влюбленные планируют обязательно разобраться с подобными проблемами и все же узаконить свой брак.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:20

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