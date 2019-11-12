Виктория Лопырева рассказала о предложении руки и сердца от Игоря Булатова

Модель и светская львица Виктория Лопырева недавно дала интервью одному из популярных интернет-изданий, в котором ответила на вопрос, давно волнующий ее многочисленную армию поклонников. Молодая мать рассказала журналистам о том, почему она и ее фактический супруг Игорь Булатов до сих пор не узаконили отношения. По словам знаменитости, предложение руки и сердца ею было получено уже достаточно давно, и не стало для Instagram-звезды особой неожиданностью.Лопырева восприняла предложение пожениться исключительно как красивый жест, который бизнесмен приурочил к ее дню рождения, хотя и не отрицает – это было действительно красиво. Однако смена статуса на отношения между родителями Марка Лео никак не отразилась: по словам модели, она и раньше воспринимала Игоря Булатова не иначе, как мужа. Именно поэтому посол ООН в России по борьбе с дискриминацией и не спешит идти в ЗАГС, ведь для нее это ровным счетом ничего не изменит. Кроме того, Виктория Лопырева ссылается на «различные формальности», которые также создают некоторые препятствия для официального оформления отношений. Однако в будущем влюбленные планируют обязательно разобраться с подобными проблемами и все же узаконить свой брак.