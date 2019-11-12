Роза Сябитова раскрыла секреты успешного знакомства с мужчинами

По мнению звезды, мужчины любят женщин, которые не скрывают свою заинтересованность. Поэтому она советует подавать сигналы, чтобы завладеть вниманием понравившегося человека. При этом важно не переусердствовать, делая все за представителя сильного пола, иначе он может этим воспользоваться. В комментариях поклонники согласились с мнением звезды, отметив, что при знакомстве важно соблюдать меру в инициативе.В предыдущих постах этой серии Роза Сябитова советовала не находить нелепые причины того, почему мужчина не захотел отношений. Также она считает, что на первом свидании важно оценить мужчину как потенциального партнера и произвести на него благоприятное впечатление.