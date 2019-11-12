Mitsubishi показала внедорожную версию минивэна Xpander
Компания Mitsubishi показала внедорожную версию популярного минивэна Mitsubishi Xpander. Новинка получит увеличенный дорожный просвет, станет более широкой и сохранит отличительные черты оригинальной модели.
Полное название автомобиля – Mitsubishi Xpander Cross. Главное отличие внедорожной версии от оригинала – увеличенный на 22 мм дорожный просвет, теперь он составляет 225 мм. Также общие габариты автомобиля стали больше – новинка на 50 мм шире. Все остальные внешние отличительные черты модели остались: широкие колесные арки, массивные диски, молдинг на дверях, агрессивный передний спойлер и многое другое.
Под капотом внедорожной версии Mitsubishi Xpander окажется 1,5-литровый двигатель 4A91, генерирующий 105 лошадиных сил. Привод у автомобиля останется передним. Модель оснащена круиз-контролем, кондиционером и множеством видов приветствия владельца с помощью внешнего освещения.
Специально для внедорожной версии Mitsubishi Xpander производитель разработал совершенно новые цвета корпуса: Graphite Cray и Sunrise Orange. Салон будет оформлен в зависимости от предпочтений водителя. Ему предложат черный или коричневый цвет отделки с серебристыми вставками.
Производить Mitsubishi Xpander Cross компания будет на заводах в Индонезии, там же собирают и обычную версию модели. Старт продаж на местном рынке запланирован на 13 ноября. До России автомобиль не доберется.
Полное название автомобиля – Mitsubishi Xpander Cross. Главное отличие внедорожной версии от оригинала – увеличенный на 22 мм дорожный просвет, теперь он составляет 225 мм. Также общие габариты автомобиля стали больше – новинка на 50 мм шире. Все остальные внешние отличительные черты модели остались: широкие колесные арки, массивные диски, молдинг на дверях, агрессивный передний спойлер и многое другое.
Под капотом внедорожной версии Mitsubishi Xpander окажется 1,5-литровый двигатель 4A91, генерирующий 105 лошадиных сил. Привод у автомобиля останется передним. Модель оснащена круиз-контролем, кондиционером и множеством видов приветствия владельца с помощью внешнего освещения.
Специально для внедорожной версии Mitsubishi Xpander производитель разработал совершенно новые цвета корпуса: Graphite Cray и Sunrise Orange. Салон будет оформлен в зависимости от предпочтений водителя. Ему предложат черный или коричневый цвет отделки с серебристыми вставками.
Производить Mitsubishi Xpander Cross компания будет на заводах в Индонезии, там же собирают и обычную версию модели. Старт продаж на местном рынке запланирован на 13 ноября. До России автомобиль не доберется.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:25