Журналисты Дании впечатлились российским ледоколом "Иваном Папаниным"





Петер Суппли Бенсон, журналист из Дании, присутствовал на официальной презентации нового боевого ледокола "Ивана Папанина". По его словам, скандинавская страна еще никогда не наблюдала столь вооруженного корабля, эксплуатируемого в арктических широтах. Курс России на модернизацию вооружения не остается незамеченным иностранными СМИ. Последние сообщают, что таким образом РФ собирается увеличить военное присутствие в Арктике. Отмечается и то, что ни одно полярное судно в мире не обладало оружием, способным одновременно обстреливать объекты на суше и на море.По словам адмирала Виктора Чиркова, российские специалисты пытались создать морской транспорт, который окажет защиту национальных интересов, при этом помогая в научно-исследовательских работах. Известно, что ледокол будет использоваться и для обороны дислоцированного в том регионе флота. В этом ему помогут установленные на борту крупнокалиберные пушки и возможность поражать цели ракетами. Кроме прочего, "Ивана Папанина" оснастили электронными боевыми системами и спецоборудованием "Калибр" с дальностью действия в 200 километров.