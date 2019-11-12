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В Китае рассказали о военном преимуществе России над США

По мнению китайских военных экспертов, современное оснащение Вооруженных сил РФ позволяет говорить о преимуществе над США. Как говорят технологи, в случае войны отечественная армия способна с легкостью противостоять американским военным.

Некоторые политологи сообщают об обострении отношений между Россией и США, что даже заслужило термина "Вторая холодная война". Поэтому эксперты говорят о стратегической важности оценки военной мощи обеих стран. К примеру, китайские специалисты в сфере вооружений заявили, что существует колоссальная разница в состоянии вооружения и передовых технологий между отечественной и американской армиями. Согласно оценке, военный потенциал ВС РФ способен "10 раз уничтожить силы противостоящей стороны". Немалая часть подобной ситуации заслуживается наличием оружия массового поражения, в частности МБР.

Преимуществами также называют возможность перевозки ядерных боеголовок сверхбыстрыми самолетами Ту-160 и большое количество баллистических ракет. Важной в случае возможного конфликта называют военно-морские площадки типа «Борей» для запуска ракет. В любом случае, глобальная война может оказаться разрушительной для обеих сторон, поскольку страны смогут держаться на равных как в воздушном и наземном пространстве, так и на море. Китайцы говорят о сдерживающей политической и военной позиции Москвы по отношению к Госдепу США, которую следует удерживать в равновесии.

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Политика / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:55

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