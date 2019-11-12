Житель Саратовской области убил пожилого отца магнитофоном





16 сентября россиянин вернулся домой, где он проживал вместе с родителями. В квартире он в одиночестве обнаружил мать, прикованную к кровати из-за болезни. Разозлившись, он отправился к отцу и начал его обвинять в том, что тот не следит за состоянием своей супруги, требующей постоянной помощи. Из-за этого между мужчинами случился конфликт, переросший в драку.В ходе нее 46-летний россиянин 4 раза кулаком ударил по голове своего 77-летнего отца, швырнул в него магнитофон, а затем выгнал из квартиры. Пострадавший отправился к соседу, ключи от его жилья ему оставили для присмотра. Через несколько дней родственники владельца недвижимости обнаружили в одной из комнат труп мужчины и вызвали полицию. Следствие провело уголовное расследование и передало документы в суд для окончательного рассмотрения дела.Также сообщается, что 46-летний житель Вольска обвиняется не только в убийстве собственного отца, но и в езде в нетрезвом состоянии. В начале сентября россиянина остановили сотрудники ГИБДД, однако он отказался проходить проверку на содержание алкоголя в крови, а затем скрылся с места происшествия.