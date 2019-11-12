Уфолог "нашел" инопланетную фигуру, спрятанную в туманности Орла





Туманность Орел - это молодая группа звезд в созвездии Змеи, напоминающая очертания орла и «Звездной королевы», которые относятся к визуальным впечатлениям темного силуэта около центра скопления. Многочисленные уфологи, среди которых оказался и Скотт Уоринг, изучали снимки этого космического объекта на предмет наличия инопланетных явлений. Тайваньский уфолог говорит, что совершил невероятное открытие, якобы подтверждающее органичность фигуры, видимой в туманности. По мнению конспиролога, если обрезать фотографию надвое и отразить зеркально, то можно получить изображение "инопланетного человека", что, предположительно, является "паззлом, который нельзя решить с человеческим IQ".В который раз напоминаем, что любые видения человекоподобных фигур, структур или лиц на небесных телах зачастую является обыкновенным случаем парейдолии. Это оптическая иллюзия, которая проявляется в поиске связи между внешне похожими, но отдаленными по смыслу объектами. Такой феномен иногда приводит к "сенсационным" заявлениям, вроде каналов на Луне, явлений божественных ликов на деревьях или "внеземных пирамид" в Антарктиде. Стоит отметить, что современное научное сообщество признает уфологию лженаукой из-за отсутствия твердой доказательной базы. Тем не менее, выводы ученых продолжают набирать популярность в Сети, а изображения расцениваются, как доказательства существования внеземной жизни.