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Уфолог "нашел" инопланетную фигуру, спрятанную в туманности…
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Уфолог "нашел" инопланетную фигуру, спрятанную в туманности Орла

Одиозный уфолог Скотт Уоринг сообщает о предположительной находке инопланетной фигуры в туманности Орла. К подобному выводу конспиролог пришел после осмотра фотографий из каталога NASA.

Туманность Орел - это молодая группа звезд в созвездии Змеи, напоминающая очертания орла и «Звездной королевы», которые относятся к визуальным впечатлениям темного силуэта около центра скопления. Многочисленные уфологи, среди которых оказался и Скотт Уоринг, изучали снимки этого космического объекта на предмет наличия инопланетных явлений. Тайваньский уфолог говорит, что совершил невероятное открытие, якобы подтверждающее органичность фигуры, видимой в туманности. По мнению конспиролога, если обрезать фотографию надвое и отразить зеркально, то можно получить изображение "инопланетного человека", что, предположительно, является "паззлом, который нельзя решить с человеческим IQ".
Уфолог "нашел" инопланетную фигуру, спрятанную в туманности Орла

В который раз напоминаем, что любые видения человекоподобных фигур, структур или лиц на небесных телах зачастую является обыкновенным случаем парейдолии. Это оптическая иллюзия, которая проявляется в поиске связи между внешне похожими, но отдаленными по смыслу объектами. Такой феномен иногда приводит к "сенсационным" заявлениям, вроде каналов на Луне, явлений божественных ликов на деревьях или "внеземных пирамид" в Антарктиде. Стоит отметить, что современное научное сообщество признает уфологию лженаукой из-за отсутствия твердой доказательной базы. Тем не менее, выводы ученых продолжают набирать популярность в Сети, а изображения расцениваются, как доказательства существования внеземной жизни.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:16

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