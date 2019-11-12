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Настасья Самбурская показала идеальный пресс на отдыхе в Индийском океане

Известная российская актриса Настасья Самбурская сейчас находится на отдыхе на острове Маврикия, Индийский океан. Артистка показала свой идеальный пресс, однако призналась, что в последнее время она много ест и совсем не занимается спортом.
Настасья Самбурская показала идеальный пресс на отдыхе в Индийском океане

Настасья Самбурская регулярно рассказывает подписчикам в Instagram о том, как проходит ее отдых на Маврикии. В этот раз знаменитость опубликовала снимок в коротких шортах и небольшом топе. «Вышла на балкон тряхнуть стариной», - прокомментировала фотографию артистка. При этом в качестве хэштегов звезда отметила, что в последнее время она много ест и совершенно не занимается спортом. Это говорит о том, что актриса не довольна своей текущей формой тела. В «Историях» звезда также рассказала, как она посетила местный зоопарк. Артистка осталась довольна такой прогулкой и сделала себе много фотографий на память.

При этом поклонники Настасьи Самбурской не согласились с ее мнением. Подписчики отметили, что звезда «Универа» имеет отличную форму, которой может позавидовать любая женщина. Отдельно фанаты выделили идеальный пресс знаменитости, совершенно не изменившийся из-за того, что певица много ест и мало занимается спортом. Поклонники пожелали артистке удачного завершения отдыха.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:40

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