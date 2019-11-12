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Hummer H2 получит "брутальную" комплектацию от Dartz

Латвийский производитель Dartz разрабатывает новую версию для Hummer H2. Автомобиль получит "брутальную" комплектацию Prombron Black Stallion.

Латвийская компания Dartz Motorz выпустила новые изображения Prombron Black Stallion. Неповоротливый 4x4 был создан для одноразового появления в грядущем голливудском фильме. Бронированный внедорожник, который больше напоминает танк, чем автомобиль, включает в себя изображение черепа и скрещенных винтовок в качестве значка на капоте, который также появляется на крышках колес и топливного бака. Интерьер обтянут кожей ската и шкурой аллигатора, что делает "брутальный" кроссовер одним из самых пугающих автомобилей на дороге.

Black Stallion, похоже, основан на Hummer H2, хотя Dartz хранит молчание по поводу точных деталей модификации. Известно только, что он оснащен 6,2-литровым двигателем Hellcat V8 с турбонаддувом, в результате чего клиенту предоставляется 1000 лошадиных сил. Леонард Янкелович, глава бренда, заявил, что компания планирует выпускать "гражданские" версии автомобиля по цене от 300 тысяч евро. Модели Prombron доступны с несколькими уровнями брони от B2 до B7, последний из которых способен противостоять выстрелу из гранатомета и наезда на мину. Это отчасти оправдывает самоопределение корпорации, как "производителя роскошных и бронированных автомобилей для диктаторов, злодеев, полицейских, шпионов и магнатов".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:55

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