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Небо Сент-Луиса осветил «огненный шар» из метеорного потока

Небо Сент-Луиса, штат Миссури, США, вечером 11 ноября осветил огромным «огненный шар». Метеорит из метеорного потока Северные Тауриды промчался над городом всего несколько секунд, однако даже этого хватило, чтобы весь населенный пункт узнал об этом.
Небо Сент-Луиса осветил «огненный шар» из метеорного потока

Местные жители рассказывают о том, что сначала они услышали громкий шум, затем появилась вспышка света, а уже потом – «огненный шар». Он на несколько секунд полностью осветил небо Сент-Луиса, а спустя мгновение скрылся за горизонтом. Данное событие удалось заснять на камеру, направленную на главную достопримечательность города – огромную арку, поднимающуюся над всеми зданиями.

Астрономы отметили, что «огненный шар» принадлежит метеорному потоку Северные Тауриды. Метеориты в нем отличаются высокой скоростью движения и большими вспышками, однако увидеть их крайне сложно. Поэтому тот факт, что данное событие было запечатлено камерами Сент-Луиса, можно назвать огромной удачей.

Также астрономы отметили, что метеорные потоки можно увидеть крайне часто, однако сложность заключается в выборе правильной точки обзора. Ученым легче решить эту проблему, нежели обычным жителям планеты. Появление следующего метеорного потока намечено на 16 ноября, речь про Леониды. После этого они возьмут перерыв и появятся в небе над Землей лишь в середине декабря. Тогда люди в отдельных частях мира смогут понаблюдать за метеорным потоком Геминиды.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:50

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