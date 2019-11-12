Небо Сент-Луиса осветил «огненный шар» из метеорного потока



I was watching an @EarthCam camera from St. Louis, Missouri about 30 minutes ago and saw a #meteor! pic.twitter.com/PVAvIGlALF — David Vergel (@DavidVergel97) 12 ноября 2019 г.

Местные жители рассказывают о том, что сначала они услышали громкий шум, затем появилась вспышка света, а уже потом – «огненный шар». Он на несколько секунд полностью осветил небо Сент-Луиса, а спустя мгновение скрылся за горизонтом. Данное событие удалось заснять на камеру, направленную на главную достопримечательность города – огромную арку, поднимающуюся над всеми зданиями.Астрономы отметили, что «огненный шар» принадлежит метеорному потоку Северные Тауриды. Метеориты в нем отличаются высокой скоростью движения и большими вспышками, однако увидеть их крайне сложно. Поэтому тот факт, что данное событие было запечатлено камерами Сент-Луиса, можно назвать огромной удачей.Также астрономы отметили, что метеорные потоки можно увидеть крайне часто, однако сложность заключается в выборе правильной точки обзора. Ученым легче решить эту проблему, нежели обычным жителям планеты. Появление следующего метеорного потока намечено на 16 ноября, речь про Леониды. После этого они возьмут перерыв и появятся в небе над Землей лишь в середине декабря. Тогда люди в отдельных частях мира смогут понаблюдать за метеорным потоком Геминиды.