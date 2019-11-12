Преемник смартфона Samsung Galaxy M40 получит Snapdragon 712
Преемник Samsung Galaxy M40 будет оснащен мощным чипом Snapdragon 712. Согласно сведениям инсайдера, новинка сможет похвастаться емким аккумулятором и экраном AMOLED, где предусмотрен вырез под фронтальную камеру.
В июне этого года был представлен Galaxy M40 от Samsung, относящийся к среднем уровню, однако уже вскоре у него появится приемник. Новинка получит наименование Galaxy M40s, при этом возможен вариант Galaxy M50, но на данный момент инсайдеры располагают недостаточной информацией о характеристиках. Известно, что аппарат обзавелся производительным процессором, предусмотрен и дисплей Infinity-O. Не исключено, что смартфон оснастят многомодульной камерой, модулем NFC и более емкостной батареей.
Предполагается, что компания анонсирует новинку до 15 ноября этого года, после чего стартуют его одновременные продажи в Сети и магазинах.
В июне этого года был представлен Galaxy M40 от Samsung, относящийся к среднем уровню, однако уже вскоре у него появится приемник. Новинка получит наименование Galaxy M40s, при этом возможен вариант Galaxy M50, но на данный момент инсайдеры располагают недостаточной информацией о характеристиках. Известно, что аппарат обзавелся производительным процессором, предусмотрен и дисплей Infinity-O. Не исключено, что смартфон оснастят многомодульной камерой, модулем NFC и более емкостной батареей.
Предполагается, что компания анонсирует новинку до 15 ноября этого года, после чего стартуют его одновременные продажи в Сети и магазинах.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:22