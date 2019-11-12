Начались продажи доступного смартфона Sharp Aquos V
Компания Sharp начала продажи доступного смартфона Sharp Aquos V за 230 долларов. Устройство получило процессор Snapdragon 835, двойную основную камеру, сканер отпечатков пальцев и экран с большой рамкой в верхней части.
Sharp Aquos V позиционирует себя как доступный смартфон, поэтому его характеристики соответствуют этому определению. Модель получила 5,93-дюймовый IPS экран, имеющий разрешение Full HD+ (2160x1080 пикселей). В верхней его части располагается большая рамка, где размещена фронтальная камера на 8 МП. На задней панели можно найти сканер для отпечатков пальцев. Выше него расположена двойная основная камера с датчиками на 13 МП. Она обладает оптической стабилизацией изображения, светодиодной вспышкой и фазовым автофокусом.
В основе Sharp Aquos V лежит процессор Snapdragon 835, имеющий 8 ядер, работающих на частоте до 2,45 ГГц. В кристалле также расположен графический адаптер Adreno 540. Модель имеет 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, последнюю можно расширить с помощью microSD. Новинка получила порт USB Type-C и 3,5-мм разъем для наушников. Энергией комплектующие призван обеспечивать аккумулятор емкостью 3090 мАч.
Продажи доступного смартфона Sharp Aquos V уже стартовали во многих странах мира. Устройство имеет толщину 9 мм и вес 173 грамма. Новинка работает на базе операционной системы Android 9.0 Pie и продается по примерной цене в 230 долларов.
Sharp Aquos V позиционирует себя как доступный смартфон, поэтому его характеристики соответствуют этому определению. Модель получила 5,93-дюймовый IPS экран, имеющий разрешение Full HD+ (2160x1080 пикселей). В верхней его части располагается большая рамка, где размещена фронтальная камера на 8 МП. На задней панели можно найти сканер для отпечатков пальцев. Выше него расположена двойная основная камера с датчиками на 13 МП. Она обладает оптической стабилизацией изображения, светодиодной вспышкой и фазовым автофокусом.
В основе Sharp Aquos V лежит процессор Snapdragon 835, имеющий 8 ядер, работающих на частоте до 2,45 ГГц. В кристалле также расположен графический адаптер Adreno 540. Модель имеет 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, последнюю можно расширить с помощью microSD. Новинка получила порт USB Type-C и 3,5-мм разъем для наушников. Энергией комплектующие призван обеспечивать аккумулятор емкостью 3090 мАч.
Продажи доступного смартфона Sharp Aquos V уже стартовали во многих странах мира. Устройство имеет толщину 9 мм и вес 173 грамма. Новинка работает на базе операционной системы Android 9.0 Pie и продается по примерной цене в 230 долларов.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:42