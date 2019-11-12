«Не только я уходил и возвращался»: Ягудин рассказал об отношениях с Тотьмяниной

Отношения Алексей Ягудина и Татьяны Тотьмяниной длятся уже более 10 лет, и у них были свои взлеты и падения. Так, например, широкую огласку получил роман фигуриста с экс-солисткой группы «Фабрика» Александрой Савельевой, который быстро сошел на нет. Но, как показало время, даже подобное событие не смогло поставить точку в союзе спортсменов.Фигуристы, у которых в 2009 году родилась дочь Елизавета, а в 2015-м – Мишель, только три года назад пришли к решению узаконить свои отношения. Однако несмотря на достаточно стабильный союз длинной в 12 лет, двоих детей и клятву у алтаря Алексей Ягудин утверждает, что в любовь не верит. По словам спортсмена, для него это чувство не более, чем ощущение комфорта рядом с другим человеком. Кроме того, фигурист признается, что супруга в большинстве случаев разделяет его взгляды, ведь будь они диаметрально противоположными, «это вылилось бы в какие-то конфликты».Также Ягудин сообщил, что представление о его союзе с Татьяной Тотьмяниной вроде «уходил и возвращался, а она оставалась и принимала» - ошибочно. По словам заслуженного мастера спорта России, у них подобное поведение прослеживается с обеих сторон. Фигурист не отрицает того, что у него были отношения с Савельевой, но ловеласом себя не считает. И кроме того, Алексей Ягудин утверждает, что были эпизоды, когда уходила и его жена, и тогда он уже выступал в роли «прощающей стороны».