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Maserati презентовали последнюю модель GranTurismo Zéda

Maserati заканчивает производство своего культового GranTurismo спецвыпуском спорткара. Новую модель презентовали под названием Zéda, которая станет последней перед переходом на электромобили.

Maserati отпраздновал окончание 12-летнего производства GranTurismo, создав уникальный экземпляр под названием Zèda. Итальянская фирма представила автомобиль на историческом заводе в городе Модена, который готовится к переоснащению для нового ассортимента, готовящегося к появлению в начале 2020 года. Тем не менее, в новинке нет никаких изменений под капотом. В Zèda встроили 4,7-литровый двигатель V8, разработанный при участии бывшей дочерней компании Ferrari, и настроенным на выдачу 460 лошадиных сил при 7000 оборотах в минуту. Восьмицилиндровый агрегат вращает задние колеса через шестиступенчатую автоматическую коробку передач. Корпорация пока что не решила: продавать ли новинку коллекционерам, либо оставить её как историческую модель в собственном гараже.

Следующие автомобили будут первыми в рамках новой стратегии бренда, ориентированной на электрификацию и автономное вождение. В настоящее время завод закупает новое оборудование для создания спортивного автомобиля, основанного на концепции Alfieri. Модели GranTurismo и GranCabrio перейдут на производственный центр в Турине и скорее всего будут первыми, которые станут электромобилями компании. Вариация в виде хардтопа прибудет к 2021 году, а в 2022 году можно с уверенностью говорить о выпуске кабриолета.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:36

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