Maserati презентовали последнюю модель GranTurismo Zéda





Maserati отпраздновал окончание 12-летнего производства GranTurismo, создав уникальный экземпляр под названием Zèda. Итальянская фирма представила автомобиль на историческом заводе в городе Модена, который готовится к переоснащению для нового ассортимента, готовящегося к появлению в начале 2020 года. Тем не менее, в новинке нет никаких изменений под капотом. В Zèda встроили 4,7-литровый двигатель V8, разработанный при участии бывшей дочерней компании Ferrari, и настроенным на выдачу 460 лошадиных сил при 7000 оборотах в минуту. Восьмицилиндровый агрегат вращает задние колеса через шестиступенчатую автоматическую коробку передач. Корпорация пока что не решила: продавать ли новинку коллекционерам, либо оставить её как историческую модель в собственном гараже.Следующие автомобили будут первыми в рамках новой стратегии бренда, ориентированной на электрификацию и автономное вождение. В настоящее время завод закупает новое оборудование для создания спортивного автомобиля, основанного на концепции Alfieri. Модели GranTurismo и GranCabrio перейдут на производственный центр в Турине и скорее всего будут первыми, которые станут электромобилями компании. Вариация в виде хардтопа прибудет к 2021 году, а в 2022 году можно с уверенностью говорить о выпуске кабриолета.