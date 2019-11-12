В сети появились первые фото со свадьбы звезды "Дом-2" Яны Шевцовой и её взрослого жениха





Многие не верили, что слухи о свадьбе Яны Шевцовой могут оказаться правдой. Однако перед самым торжеством в интернете все-таки появились первые фотографии. В итоге все поверили в то, что звезда проекта "Дом-2" Яна Шевцова связала себя узами брака.Супругом Яны стал некий Виктор, который якобы в буквальном смысле слова потерял голову от девушки. У него вышло убедить своих близких родственников в том, что Яна Шевцова для него желанная и неповторимая. Стоит отметить, ранее о том, что ее хорошо приняла семья будущего мужа, рассказывала и сама Яна.Образ же и наряд невесты пользователям Сети пришелся не по вкусу. Большинство подчеркнуло, что молодожены явно сэкономили на своем торжестве. Отметили и тот факт, что Яна Шевцова похудела настолько сильно, что платье на ней висело.