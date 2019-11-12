«У нас все хорошо. Мы в разводе»: Надежда Ангарская рассказала о личной жизни





Слухи о расставании Надежды Ангарской с Раедом Бани ходили еще весной, однако никто из супругов не комментировал эту тему. Сама звезда Comedy Women избегала подобных вопросов в Instagram, однако теперь решила прекратить избегать неудобных тем. Знаменитость отметила, что в социальных сетях люди стараются показаться идеальными и не имеющими проблем, хотя на самом деле это не так.Сама Надежда Ангарская вела себя похожим образом, однако ей подобное поведение не близко, поэтому она решила честно ответить на главный вопрос, который поклонники задавали ей не первый месяц. «У нас все хорошо. Мы в разводе», - такие шокирующие слова написала знаменитость. Звезда Comedy Women отметила, что пока она не хочет отвечать на уточняющие вопросы, но собирается впредь не скрывать от людей имеющиеся у нее проблемы. «Поняла, что могу – больше, чем мне казалось», - закончила она.Напомним, согласно слухам, Надежда Ангарская и иорданский композитор Раед Бани развелись еще в апреле. Супруги были вместе более 5 лет, за время их совместной жизни у них родился сын Давид, сейчас ему 4 года.