Дмитрий Шепелев сделал предложение своей возлюбленной Екатерине Тулуповой

Дмитрий Шепелев совсем скоро избавится от статуса завидного холостяка. Спустя четыре года после смерти Жанны Фриске, с которой журналист состоял в фактическом браке, он решил снова стать семейным человеком. Телеведущий и его новая возлюбленная дизайнер Екатерина Тулупова вместе уже достаточно долго, поэтому официальное оформление отношений стало логическим продолжением их истории. Пара со всей ответственностью подошла к вопросу создания новой ячейки общества: так как у обоих есть дети от прошлых отношений, приоритетом стал их комфорт и принятие новых членов семьи. После того, как сын журналиста Платон и дочь Тулуповой Лада нашли общий язык, их родители начали жить вместе, а спустя некоторое время Шепелев сделал своей женщине предложение.Будущий брак станет для ведущего «На самом деле» вторым. В 90-х Евгений Шепелев был женат на своей коллеге по развлекательному шоу «5х5» Анне Тоболиной. Пара была вместе на протяжении семи лет и рассталась спустя всего несколько недель после официального оформления отношений.