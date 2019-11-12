Дмитрий Шепелев сделал предложение своей возлюбленной Екатерине Тулуповой
Дмитрий Шепелев решил снова отправиться под венец. Известный телеведущий сделал предложение своей новой возлюбленной Екатерине Тулуповой.
Дмитрий Шепелев совсем скоро избавится от статуса завидного холостяка. Спустя четыре года после смерти Жанны Фриске, с которой журналист состоял в фактическом браке, он решил снова стать семейным человеком. Телеведущий и его новая возлюбленная дизайнер Екатерина Тулупова вместе уже достаточно долго, поэтому официальное оформление отношений стало логическим продолжением их истории. Пара со всей ответственностью подошла к вопросу создания новой ячейки общества: так как у обоих есть дети от прошлых отношений, приоритетом стал их комфорт и принятие новых членов семьи. После того, как сын журналиста Платон и дочь Тулуповой Лада нашли общий язык, их родители начали жить вместе, а спустя некоторое время Шепелев сделал своей женщине предложение.
Будущий брак станет для ведущего «На самом деле» вторым. В 90-х Евгений Шепелев был женат на своей коллеге по развлекательному шоу «5х5» Анне Тоболиной. Пара была вместе на протяжении семи лет и рассталась спустя всего несколько недель после официального оформления отношений.
Дмитрий Шепелев совсем скоро избавится от статуса завидного холостяка. Спустя четыре года после смерти Жанны Фриске, с которой журналист состоял в фактическом браке, он решил снова стать семейным человеком. Телеведущий и его новая возлюбленная дизайнер Екатерина Тулупова вместе уже достаточно долго, поэтому официальное оформление отношений стало логическим продолжением их истории. Пара со всей ответственностью подошла к вопросу создания новой ячейки общества: так как у обоих есть дети от прошлых отношений, приоритетом стал их комфорт и принятие новых членов семьи. После того, как сын журналиста Платон и дочь Тулуповой Лада нашли общий язык, их родители начали жить вместе, а спустя некоторое время Шепелев сделал своей женщине предложение.
Будущий брак станет для ведущего «На самом деле» вторым. В 90-х Евгений Шепелев был женат на своей коллеге по развлекательному шоу «5х5» Анне Тоболиной. Пара была вместе на протяжении семи лет и рассталась спустя всего несколько недель после официального оформления отношений.