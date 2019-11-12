Первая коммерческая квантовая сеть будет создана в России





Центры обработки данных в России установят между собой квантовую линию связи к 2021 году. Известно, что специалисты построят сеть длиной 670 км между учреждениями обработки данных, дислоцированными в Москве и Удомле. Это позволит добиться самой надежной и высококачественной защиты от хакерских атак и вредоносного ПО. Известно, что в случае успешного завершения проекта, ни один злоумышленник не сможет взломать компьютеры, что станет отличной новостью для баз данных крупных государственных корпораций и приватных конгломератов, вроде банков. Подобная стратегия разрабатывается в рамках госпрограммы «Цифровая экономика России 2024».Процессом установки необходимого оборудования будут заниматься эксперты из «Ростелекома». Сами квантовые коммуникации будут созданы на базе уже присутствующих ЦОДов в столице и центре Тверской области, в которых имеются серверные комнаты и необходимые устройства. На данный момент отечественные сети защищены криптоалгоритмами, имеющие множество изъянов. Если в квантовом варианте ключ шифрования, необходимый для доступа к информации, является неперехватываемым для хакеров, то существующие системы безопасности имеют физический накопитель, которым можно легко завладеть. Хотя программисты сообщают об официальной презентации через два года, первый работающий прототип может появиться в 2020.