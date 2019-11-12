Косметологи рассказали, как добиться чистой кожи без черных точек





Очень часто черные точки путают с сальными нитями, которые являются абсолютно нормальным явлением. Последние не выделяются на коже, имеют светлый оттенок и более жидкую консистенцию по сравнению с черными точками. Они являются частью защитной системы кожи, поэтому с ними не нужно бороться. Если начать выдавливать сальные нити, то выработка подкожного жира может увеличиться. Эксперты советуют запомнить, что черная точка при выдавливании более плотная и темная, когда сальная нить является тонкой и светлой.Специалисты советуют обратиться за помощью с избавлением от черных точек к косметологу. При этом рекомендуется подбирать средства по уходу в соответствии с типом кожи, отказавшись от подсушивающих компонентов.