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Названы 10 лучших автомобилей в зимний период для России

Наступление холодов в России предоставляет множество трудностей для многих автомобилистов. Поэтому эксперты назвали 10 лучших автомобилей в зимний период.

Суровые российские условия отражаются на автомобилях, особенно тяжело в зимние месяцы. В некоторых регионах снегопады продолжаются около полгода, иногда сменяясь слякотью, что затрудняет вождение и эксплуатацию. Более подготовленными к отечественным морозам являются полноприводные машины с высоким клиренсом, к числу которых относится и широко известная Lada 4×4. Несмотря на малые габариты, "Нива" способна проехать по самым "убитым" дорогам, стоимость которой едва превышает 473 тысячи рублей. Другим вариантом может оказаться Chevrolet Niva второго поколения всего за 628 тысяч рублей.

Покупателям стоит обратить внимание и на мощный внедорожник UAZ Patriot. Несмотря на большое потребление топлива, этот кроссовер за 764 тысячи обеспечивает одну из самых эффективных проходимостей. Для заснеженных дорог подойдет и Lada XRAY за 540 тысяч рублей с неплохим дорожным просветом. Среди иномарок эксперты советуют новый Renault Duster, который станет отличным выбором по соотношению цены и качества, стоимость которого составлет 700 тысяч рублей. А вот среди южнокорейских моделей рекомендуется рассмотреть Hyundai Creta за 922 тысячи, KIA Sportage за 1,2 млн. и Hyundai Tuscon за 1,3 млн. рублей. Наконец, россиян может заинтересовать универсальный для города и бездорожья Volkswagen Tiguan за 1,4 млн. рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:21

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