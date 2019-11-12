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MacBook Pro с 16-дюймовым экраном представят в ближайшее время

Компания Apple готовит к выпуску новый MacBook Pro с 16-дюймовым экраном. Новинку представят в ближайшее время, закрытая презентация для прессы пройдет уже в течение текущей недели, когда модель поступит в продажу – пока не известно.
MacBook Pro с 16-дюймовым экраном представят в ближайшее время

В этом году у компании Apple накопилось слишком много анонсов, поэтому многие из них, даже достаточно крупные, проходят без специальных презентаций. Так случилось с новым поколением AirPods, хотя эти беспроводные наушники ждали пользователи по всему миру. То же самое может произойти с новым 16-дюймовым MacBook Pro. Американские издания сообщают о том, что уже в течение этой недели «яблочный» бренд проведет закрытую презентацию для прессы в Нью-Йорке. Это значит, что обычные люди узнают о новинке совсем скоро.

Информации относительно технических характеристик нового MacBook Pro не много, однако некоторые его подробности все-таки известны. Ноутбук получит 16-дюймовый экран, имеющий разрешение 3072x1920 точек. Сообщается, что рамки дисплея станут еще более тонкими. В основе устройства окажется процессор Intel последнего поколения. В качестве дискретной видеокарты модель получит видеоадаптер от AMD – Radeon RX 5300M или 5500M. Отдельно стоит отметить возвращение надежной клавиатуры ножничного типа. Прямо над ней расположится видоизмененная сенсорная полоска Touch Bar. Когда стоит ждать новинку в продаже – пока не известно.

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Технологии / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:02

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