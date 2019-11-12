Айза Анохина выставила на продажу собственное свадебное платье





В микроблоге Айзы Анохиной появилось архивное фото с ее свадьбы. Бьюти-блогер призналась, что многие ее поклонники не ожидали увидеть эти кадры снова, но ей необходимо продать свадебное платье. Как отметила ведущая, она влюбилась в наряд с первого взгляда, а также заявила, что он вне моды. Оказалось, что артистка хранила платье почти 12 лет — столько времени прошло со дня свадьбы Анохиной и Гуфа. Пара рассталась спустя 5 лет отношений в 2013 году, но лишь недавно дизайнер решилась избавиться от воспоминаний и продать наряд.В комментариях некоторые поклонники заметили, что платье уже старое и не совсем счастливое, поэтому предположили, что покупатель не найдется. Однако несколько фолловеров признались, что купили бы этот наряд ради коллекции, а также костюм Гуфа. Как известно, Айза Анохина воспитывает двух сыновей в браке с Дмитрием Анохиным.