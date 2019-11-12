Елена Летучая победила свой страх и стала на доску для серфинга





Как отметила Елена Летучая, ей было приятно снова почувствовать под собой доску в океане после двухлетнего перерыва. Артистка травмировалась в Коста-Рике, после чего долгое время отказывалась от подобных развлечений. Однако во время недавнего отпуска на Мальдивах она преодолела свой страх и покорила волны. В комментариях поклонники восхитились смелостью Елены Летучей, а Эвелина Бледанс призвала коллегу беречь себя.В новом посте Елена Летучая ответила на вопросы поклонников о том, откуда у нее столько уверенности. Оказалось, что всю жизнь телеведущая ломает стереотипы, борется со страхами и испытывает себя. Артистка призналась, что счастлива по-настоящему, поскольку живет только по своим правилам.