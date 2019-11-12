Дана Борисова выпустит книгу про собственную жизнь





Поклонники Даны Борисовой уже не первый год просят звезду написать книгу, однако до последнего времени телеведущая не считала это правильным решением. Теперь же знаменитость почувствовала, что ей есть что сказать людям, и она собирается это сделать. Звезда расскажет про главные повороты в своей жизни, но основной темой станет начало ее наркотической зависимости, борьба с ней, а затем и полный отказ от запрещенных веществ. Такой историей она хочет показать людям, сталкивающимся с подобной проблемой, что каждый человек может найти в себе силы для изменений.Дана Борисова уже приступила к написанию чернового варианта книги. Рабочее название мемуаров – «Жизнь под кайфом». До конца года телеведущей надо сдать рукописи редактору, а выход книги запланирован уже на февраль 2020-го. Знаменитость отметила, что ее мемуары будут продаваться по цене 517 рублей. Выпуском книги займется одно из крупнейших российских издательств, недавно звезда подписала с ним соответствующий контракт.Также Дана Борисова намерена рассказать о тех фактах из ее биографии, которые никому, кроме ее близких, не известны. Это будут как истории успеха, так и моменты несчастья.