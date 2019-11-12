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В России начались продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460

Компания Lexus начала продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460 в России. Новинка получила новый внешний вид, безальтернативный 4,6-литровый бензиновый двигатель, полный привод и ценник, стартующий от 4 млн 565 тысяч рублей.
В России начались продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460

Lexus GX 460 будет представлен в России в 3 фиксированных комплектациях, каждая из них может быть оснащена пакетом Sport. Он содержит в себе оригинальные боковые зеркала, спортивную насадку выхлопа, аэродинамические накладки на бамперы и 18-дюймовые колесные диски. Обновленная версия внедорожника отличается от предшественника массивной радиаторной решеткой с новым узором и L-образной головной оптикой.

Под капотом Lexus GX 460 скрывается безальтернативный 4,6-литровый бензиновый двигатель V8, генерирующей 296 лошадиных сил и 438 Нм крутящего момента. Силовая установка работает вместе с 6-ступенчатым «автоматом», оснащенным двухдиапазонной раздаточной коробкой. Модель имеет только полный привод.

Стандартный Lexus GX 460 располагает системой контроля давления в шинах, климат-контролем, обогревом передних сидений, круиз-контролем, датчиком света и дождя, активной подвеской с задними пневмобаллонами, электронной блокировкой дифференциала и мультимедийной системой с 9 динамиками. Базовая комплектация внедорожника обойдется в 4 млн 565 тысяч рублей, а топовая – в 5 млн 61 тысячу рублей. Автомобиль уже доступен у дилеров бренда в России.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:30

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