Солист “Песняров” Андрей Еронин раскритиковал голос Аллы Пугачевой





Еронин посетил концерт Аллы Пугачевой в Минске, после чего дал Алле Пугачевой негативный отзыв, касающийся ее голоса. Как отметил музыкант, все понимают, что голос с возрастом меняется, поэтому петь на прежнем уровне становится сложно. При этом он согласился с тем, что побывал на концерте легендарной певицы, а не на шоу “Голос”, где нужно оценивать вокальные данные. В целом Еронин остался доволен концертом, который впечатлил его. Однако ему не хватило старых хитов Пугачевой, которые она не смогла бы спеть на прежнем уровне.Андрею Еронину понравилось то, что билеты на выступление звезды были доступными по цене. Сам факт того, что Пугачева смогла выйти на сцену в своем возрасте, он назвал героическим.