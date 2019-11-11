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Во время съемок «Плана Б» на Ольгу Бузову напали дикие обезьяны

Во время съемок проекта "План Б" с участниками происходили разные неприятные ситуации, впоследствии оставшиеся за кадром. На телеведущую Ольгу Бузову, как стало известно позже, напали дикие обезьяны и украли у звезды очки.
Во время съемок «Плана Б» на Ольгу Бузову напали дикие обезьяны

Съемки проекта проходили на острове Бали, где красивая природа, но в то же время есть опасности. Когда в один из своих выходных телеведущая и певица Ольга Бузова отправилась на экскурсию, на нее напали эти особи. Физического вреда звезде животные не нанесли, но украли у нее любимую вещь.

Позже съемочной группе даже пришлось нанять отдельного администратора, который бы следил, чтобы дикие обезьяны не приходили на площадку. В противном случае они врывались на виллы и воровали продукты.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:30

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