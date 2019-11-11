Во время съемок «Плана Б» на Ольгу Бузову напали дикие обезьяны





Съемки проекта проходили на острове Бали, где красивая природа, но в то же время есть опасности. Когда в один из своих выходных телеведущая и певица Ольга Бузова отправилась на экскурсию, на нее напали эти особи. Физического вреда звезде животные не нанесли, но украли у нее любимую вещь.Позже съемочной группе даже пришлось нанять отдельного администратора, который бы следил, чтобы дикие обезьяны не приходили на площадку. В противном случае они врывались на виллы и воровали продукты.