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Ученые советуют пить молоко вместо воды

Ученые из Шотландии посоветовали пить молоко вместо воды, чтобы задержать жидкость в организме. Об этом сообщается в немецком научном издании Frankfurter Rundschau.
Ученые советуют пить молоко вместо воды

Специалисты напомнили, что человеку рекомендуется употреблять около 1,5 литра жидкости в день. Водный баланс пополняется за счет разнообразных напитков и продуктов, содержащих большое количество воды. Однако наиболее подходящим источником представители медицинского факультета Университета Сент-Эндрюса считают молоко. Дело в том, что организм человека постоянно теряет воду, которая плохо задерживается. При этом молоко способно медленно перевариваться, постепенно пополняя водный баланс. Это помогает ему оставаться в кишечнике дольше, в чем состоит главное преимущество.

В этом полезном продукте питания содержится натрий, который позволяет задерживать жидкость в организме. Для пополнения баланса достаточно употреблять продукты с высоким содержанием воды, но молоко и другие калорийные напитки необходимо пить в меру.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:06

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