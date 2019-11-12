Ученые советуют пить молоко вместо воды





Специалисты напомнили, что человеку рекомендуется употреблять около 1,5 литра жидкости в день. Водный баланс пополняется за счет разнообразных напитков и продуктов, содержащих большое количество воды. Однако наиболее подходящим источником представители медицинского факультета Университета Сент-Эндрюса считают молоко. Дело в том, что организм человека постоянно теряет воду, которая плохо задерживается. При этом молоко способно медленно перевариваться, постепенно пополняя водный баланс. Это помогает ему оставаться в кишечнике дольше, в чем состоит главное преимущество.В этом полезном продукте питания содержится натрий, который позволяет задерживать жидкость в организме. Для пополнения баланса достаточно употреблять продукты с высоким содержанием воды, но молоко и другие калорийные напитки необходимо пить в меру.