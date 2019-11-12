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На японском рынке представлен спорткар Subaru Levorg 2.0 GT Eyesight

Компания Subaru представила спортивный автомобиль Levorg 2.0 GT Eyesight. В настоящее время модель продается исключительно на территории Японии.
На японском рынке представлен спорткар Subaru Levorg 2.0 GT Eyesight

В дилерских организациях спортивная версия японской машины появится в январе 2020 года, она основана на платформе 2.0 GT-S EyeSight, что означает наличие в машине двухлитрового Boxer с турбонаддувом, способным генерировать 300 лошадиных сил.

Subaru Levorg 2.0 GT EyeSight V-Sport выйдет на рынок с технологией вождения Salety Plus, опцией поддержки дальнего света и возможностью осознать расположение автомобиля сзади. В салоне потребителей ожидают спортивные кресла, обтянутый кожей руль и черные хромированные клавиши. Базовая версия японской новинки будет стоить 1,8 миллион рублей, топ-модификация появится в Японии не ранее второй половины следующего года.

Subaru японская фирма, занимающаяся созданием автомобилей. Свою историю компания ведет с 1953 года, ее основателем является Кэндзи Кита, позже выкупивший у Renault ряд чертежей, по которым и делались ее первые модели. Название фирмы происходит от древнего японского слова «субару», которое переводится как «быть вместе». Другое значение - наименование скопления звезд Плеяды в созвездии Тельца, которое можно разглядеть невооруженным взглядом в небе.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:15

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