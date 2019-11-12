Huawei начала оформлять предзаказы на смартфон Huawei Nova 5T в России
Компания Huawei с 11 ноября начала оформлять предзаказы на новый смартфон Huawei Nova 5T. Старт продаж новинки в России намечен на 22 число, модель получит процессор Kirin 980, четверную основную камеру и ценник в почти 28 тысяч рублей.
При разработке Huawei Nova 5T специалисты китайского бренда поставили себе цель создать смартфон для активных молодых покупателей. Именно поэтому модель получит стильный дизайн и передовые характеристики по доступной цене. В основе устройства лежит процессор Kirin 980. Гаджет располагает 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, поддержки microSD нет.
Huawei Nova 5T имеет 6,26-дюймовый экран с разрешением 2340x1080 точек. В его верхнем левом углу будет располагаться врезанная фронтальная камера на 32 МП. Основная же состоит из четырех датчиков на 48, 16, 2 и 2 МП. Главная камера оснащена искусственным интеллектом, позволяющим улучшить качество съемки фото и видео. Устройство впервые среди моделей бренда получило сканер отпечатков пальцев, расположенный на боковой панели.
Смартфон Huawei Nova 5T имеет аккумулятор объемом 3750 мАч, поддерживающий быструю зарядку на 22,5 Вт. Она позволяет зарядить устройство до 50% за 30 минут. Также модель получила модем NFC для бесконтактных платежей. Устройство располагает портом USB Type-C и работает на базе Android 9.0 Pie. Покупателям предложат на выбор два цвета корпуса: синий и фиолетовый.
При разработке Huawei Nova 5T специалисты китайского бренда поставили себе цель создать смартфон для активных молодых покупателей. Именно поэтому модель получит стильный дизайн и передовые характеристики по доступной цене. В основе устройства лежит процессор Kirin 980. Гаджет располагает 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, поддержки microSD нет.
Huawei Nova 5T имеет 6,26-дюймовый экран с разрешением 2340x1080 точек. В его верхнем левом углу будет располагаться врезанная фронтальная камера на 32 МП. Основная же состоит из четырех датчиков на 48, 16, 2 и 2 МП. Главная камера оснащена искусственным интеллектом, позволяющим улучшить качество съемки фото и видео. Устройство впервые среди моделей бренда получило сканер отпечатков пальцев, расположенный на боковой панели.
Смартфон Huawei Nova 5T имеет аккумулятор объемом 3750 мАч, поддерживающий быструю зарядку на 22,5 Вт. Она позволяет зарядить устройство до 50% за 30 минут. Также модель получила модем NFC для бесконтактных платежей. Устройство располагает портом USB Type-C и работает на базе Android 9.0 Pie. Покупателям предложат на выбор два цвета корпуса: синий и фиолетовый.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:00