Юлия Высоцкая отказалась позировать на красной дорожке с коллегами по фильму “Грех”
Телеведущая Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский посетили премьерный показ фильма “Грех” в Москве. Артистка отказалась позировать с коллегами на красной дорожке, оставив супруга одного.
На памятном фото с коллегами знаменитость был запечатлен без супруги, что заметила публика. Фанаты помнят, что на мировой премьере киноленты в Италии Высоцкая постоянно находилась рядом. Как известно, режиссером фильма “Грех” стал 82-летний Андрей Кончаловский. Несмотря на отказ от общего фото пара продолжает демонстрировать идиллию в отношениях.
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский состоят в браке уже более 20 лет и за это время у пары родилось двое детей. До сих пор звезды не комментируют состояние дочери, которую было необходимо ввести в искусственную кому после серьезного ДТП в 2013 году.
На памятном фото с коллегами знаменитость был запечатлен без супруги, что заметила публика. Фанаты помнят, что на мировой премьере киноленты в Италии Высоцкая постоянно находилась рядом. Как известно, режиссером фильма “Грех” стал 82-летний Андрей Кончаловский. Несмотря на отказ от общего фото пара продолжает демонстрировать идиллию в отношениях.
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский состоят в браке уже более 20 лет и за это время у пары родилось двое детей. До сих пор звезды не комментируют состояние дочери, которую было необходимо ввести в искусственную кому после серьезного ДТП в 2013 году.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:00