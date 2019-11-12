АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые NASA отследили рекордный термоядерный взрыв…
EUR 70.48 USD 63.91
Курс валют на 12.11.2019

В Россию привезли 3 варианта нового JAC Sunray

Компания JAC привезла в Россию сразу 3 варианта нового JAC Sunray. Китайский производитель доставил в Москву один микроавтобус и два фургона для прохождения ОТТС, новинки оснащены 2,8-литровыми двигателями и 6-ступенчатой «механикой».

JAC привезла в Россию все модели семейства Sunray. Первая из них – это 6-метровый микроавтобус с 16 пассажирскими местами, второй – фургон с длинной базой и третий – фургон с короткой базой. Все они собираются в Китае и прибыли в Москву для прохождения ОТТС. Примечательно, что на рынке РФ могли продаваться автомобили бренда, собранные в Беларуси, однако от такой идеи решили отказаться.

Под капотом всех вариантов модели JAC Sunray окажется 2,8-литровый двигатель, выдающий 149 лошадиных сил. Он будет работать вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Грузоподъемность фургона с длинной базой составит 1,43 тонны, а с короткой – 1,35 тонны. Отделка салона модели является достаточно скромной, однако имеет удовлетворительный уровень качества. Интерьер новинки обойдется без современных информационных и мультимедийных систем.

Сертификация и получения ОТТС обычно занимает до 6 месяцев. Именно поэтому новый JAC Sunray появится на российском рынке не раньше 2 квартала 2020 года. Стоимость модели пока неизвестна, однако в Китае автомобили продаются по цене от 1 до 2 млн рублей по текущему курсу валют. Точные ценники стоит ждать ближе к старту продаж.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 06:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Россию привезли 3 варианта нового JAC…
В России представили эксклюзивный ноутбук Ideapad Slim…
Физик предложил создать гибрид человека и тихоходки для путешествий в…
WhatsApp блокирует своих…
Aston Martin показал новый кроссовер DBX в движении в…
Cake представила необычный электрический…
Mercedes-Benz снял с продажи в России модель…
Юлия Меньшова справляется со стрессом с помощью фразы…
Поклонник подал на Мадонну в суд из-за отмены ее…
Во время съемок «Плана Б» на Ольгу Бузову напали дикие…
Могилу Георгия Вицина на Ваганьковском кладбище в Москве превратили в…
Участнице «Голоса» Рагде Ханиевой устроили травлю после рукопожатия с Сергеем…
"Я буду молча подавать патроны": Анастасия Костенко встала на защиту Дмитрия Тарасова после…
Денис Клявер почтил память покойного отца Ильи…
Эвелина Бледанс: "Дочь Евы Польны забывала принимать лекарства от…
Гела Месхи стал выглядеть старше после развода с…
Елена Малышева подает в суд на издания, обвинившие ее в…
Полина Гагарина поздравила полицейских в эффектном костюме без нижнего…
Максим Фадеев анонсировал кругосветное путешествие с новыми артистами продюсерского…
Шнуров раскрыл секреты женщин благодаря чтению журнала…
Дизайнера Стеллу Маккартни раскритиковали за рекламу наряда Меган Маркл в честь Дня…
Собчак уговорила Рудковскую сняться в шоу за минимальные…
«Это вульгарно»: Лариса Гузеева пристыдила мужа Игоря Бухарова в магазине…
Роман Макеев подрался с новеньким участником "Дома-2" из-за Алены…
Составлен список главных качеств людей с высоким эмоциональным…
Бабушка Юлии Щегловой завалила Игоря Русанова гневными комментариями в…
«Я разбита»: Елена Темникова рассказала о срыве трех концертов на Дальнем…
Эксперты назвали полезные свойства пищевой…
Лиза Триандафилиди: «Я смотрю фильмы для взрослых с семи…
Ученые: Появление новых пятен говорит о следующем цикле активности…
Зрители «Золотого Граммофона» разочарованы организацией премии в…
Ученые назвали популярные и неэффективные "советы" для…
Елена Малышева опровергла существование мужского…
Эксперты рассказали, какую колбасу можно давать…
Информатик Фред Коэн создал первый компьютерный вирус в 1983…
«Самолет не взлетает»: Николай Баскова извинился за скандал на «Золотом…
Sony запатентовала картридж для новой приставки…
Эксперты рассказали историю появления в Китае Дня…
Светлана Дружинина оставила внука Даниила Мукасея без средств к…
Ученые NASA отследили рекордный термоядерный взрыв…
Просмотреть все новости