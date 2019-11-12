В Россию привезли 3 варианта нового JAC Sunray
Компания JAC привезла в Россию сразу 3 варианта нового JAC Sunray. Китайский производитель доставил в Москву один микроавтобус и два фургона для прохождения ОТТС, новинки оснащены 2,8-литровыми двигателями и 6-ступенчатой «механикой».
JAC привезла в Россию все модели семейства Sunray. Первая из них – это 6-метровый микроавтобус с 16 пассажирскими местами, второй – фургон с длинной базой и третий – фургон с короткой базой. Все они собираются в Китае и прибыли в Москву для прохождения ОТТС. Примечательно, что на рынке РФ могли продаваться автомобили бренда, собранные в Беларуси, однако от такой идеи решили отказаться.
Под капотом всех вариантов модели JAC Sunray окажется 2,8-литровый двигатель, выдающий 149 лошадиных сил. Он будет работать вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Грузоподъемность фургона с длинной базой составит 1,43 тонны, а с короткой – 1,35 тонны. Отделка салона модели является достаточно скромной, однако имеет удовлетворительный уровень качества. Интерьер новинки обойдется без современных информационных и мультимедийных систем.
Сертификация и получения ОТТС обычно занимает до 6 месяцев. Именно поэтому новый JAC Sunray появится на российском рынке не раньше 2 квартала 2020 года. Стоимость модели пока неизвестна, однако в Китае автомобили продаются по цене от 1 до 2 млн рублей по текущему курсу валют. Точные ценники стоит ждать ближе к старту продаж.
JAC привезла в Россию все модели семейства Sunray. Первая из них – это 6-метровый микроавтобус с 16 пассажирскими местами, второй – фургон с длинной базой и третий – фургон с короткой базой. Все они собираются в Китае и прибыли в Москву для прохождения ОТТС. Примечательно, что на рынке РФ могли продаваться автомобили бренда, собранные в Беларуси, однако от такой идеи решили отказаться.
Под капотом всех вариантов модели JAC Sunray окажется 2,8-литровый двигатель, выдающий 149 лошадиных сил. Он будет работать вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Грузоподъемность фургона с длинной базой составит 1,43 тонны, а с короткой – 1,35 тонны. Отделка салона модели является достаточно скромной, однако имеет удовлетворительный уровень качества. Интерьер новинки обойдется без современных информационных и мультимедийных систем.
Сертификация и получения ОТТС обычно занимает до 6 месяцев. Именно поэтому новый JAC Sunray появится на российском рынке не раньше 2 квартала 2020 года. Стоимость модели пока неизвестна, однако в Китае автомобили продаются по цене от 1 до 2 млн рублей по текущему курсу валют. Точные ценники стоит ждать ближе к старту продаж.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 06:00