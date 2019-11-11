Юлия Меньшова справляется со стрессом с помощью фразы однокурсника

Как отметила Юлия Меньшова, ее мир впервые перевернул однокурсник, который отметил, что никому счастье изначально не обещано. Звезда перефразировала это в то, что на жизненном пути не бывает легко, а само “счастье”, согласно ее мнению, слишком громкое и модное слово. Для артистки более важно жить в гармонии с собой, к чему она шла с юности. Артистка согласилась, что в молодости всем кажется, что к счастью приходят со временем, но на самом деле это зависит от каждого человека. В частности важно уметь преодолевать уныние и трезво смотреть на окружающий мир.Для Меньшовой жизнь стала чередой преодоления трудностей, отсутствием успеха из-за обстоятельств и ошибок, а блаженство и нега являлись лишь приятным бонусом. Стресс возникает на границе ожиданий и реальности, а в таком случае артистка советует хорошо спать, приятно проводить время с друзьями или менять сферу деятельности.