АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые NASA отследили рекордный термоядерный взрыв…
EUR 70.42 USD 63.73
Курс валют на 09.11.2019

Поклонник подал на Мадонну в суд из-за отмены ее концерта

Поклонник американской певицы Мадонны решил подать на исполнительницу в суд после новости о переносе ее концерта. Автор обращения заявил, что ему не предложили осуществить возврат потраченных средств.

В августе стали доступны для покупки билеты на большое выступление Мадонны, запланированное на декабрь. Некий Нейт Холландер совершил покупку заранее, но в октябре стало известно, что время начала шоу было перенесено с 20:30 на 22:30. В связи с этим фанат артистки подал на нее в суд, отметив, что не хочет идти на концерт в такой поздний час. Также он пожаловался, что ему не предложили вернуть потраченную сумму.

Холландер успел приобрести три билета, которые обошлись ему в 1,2 тысяч долларов, о чем передает CNN. Также мужчина заявил о невозможности вернуть свои деньги путем перепродажи, поскольку цена была снижена в связи с переносом времени.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонник подал на Мадонну в суд из-за отмены ее…
Во время съемок «Плана Б» на Ольгу Бузову напали дикие…
Могилу Георгия Вицина на Ваганьковском кладбище в Москве превратили в…
Участнице «Голоса» Рагде Ханиевой устроили травлю после рукопожатия с Сергеем…
"Я буду молча подавать патроны": Анастасия Костенко встала на защиту Дмитрия Тарасова после…
Денис Клявер почтил память покойного отца Ильи…
Эвелина Бледанс: "Дочь Евы Польны забывала принимать лекарства от…
Гела Месхи стал выглядеть старше после развода с…
Елена Малышева подает в суд на издания, обвинившие ее в…
Полина Гагарина поздравила полицейских в эффектном костюме без нижнего…
Максим Фадеев анонсировал кругосветное путешествие с новыми артистами продюсерского…
Шнуров раскрыл секреты женщин благодаря чтению журнала…
Дизайнера Стеллу Маккартни раскритиковали за рекламу наряда Меган Маркл в честь Дня…
Собчак уговорила Рудковскую сняться в шоу за минимальные…
«Это вульгарно»: Лариса Гузеева пристыдила мужа Игоря Бухарова в магазине…
Роман Макеев подрался с новеньким участником "Дома-2" из-за Алены…
Составлен список главных качеств людей с высоким эмоциональным…
Бабушка Юлии Щегловой завалила Игоря Русанова гневными комментариями в…
«Я разбита»: Елена Темникова рассказала о срыве трех концертов на Дальнем…
Эксперты назвали полезные свойства пищевой…
Лиза Триандафилиди: «Я смотрю фильмы для взрослых с семи…
Ученые: Появление новых пятен говорит о следующем цикле активности…
Зрители «Золотого Граммофона» разочарованы организацией премии в…
Ученые назвали популярные и неэффективные "советы" для…
Елена Малышева опровергла существование мужского…
Эксперты рассказали, какую колбасу можно давать…
Информатик Фред Коэн создал первый компьютерный вирус в 1983…
«Самолет не взлетает»: Николай Баскова извинился за скандал на «Золотом…
Sony запатентовала картридж для новой приставки…
Эксперты рассказали историю появления в Китае Дня…
Светлана Дружинина оставила внука Даниила Мукасея без средств к…
Ученые NASA отследили рекордный термоядерный взрыв…
Ученые рассказали подробности о вьетнамской экспедиции в пещеру…
Иосиф Пригожин рассказал, как он утешал Юлию Михальчик после…
В Третьяковской галерее озвучили правила кормления грудью для…
Юлия Проскурякова не виделась с дочерью и мужем из-за учебы в…
Эксперты: Автомобильные аккумуляторы могут стать…
Картина "Мстители: Финал" стала победителем кинопремии People's Choice…
Любовь Толкалина оценила внешний вид сына Егора Кончаловского…
Врач предупредил о вреде употребления свеклы при некоторых…
Просмотреть все новости