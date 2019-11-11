Поклонник подал на Мадонну в суд из-за отмены ее концерта





В августе стали доступны для покупки билеты на большое выступление Мадонны, запланированное на декабрь. Некий Нейт Холландер совершил покупку заранее, но в октябре стало известно, что время начала шоу было перенесено с 20:30 на 22:30. В связи с этим фанат артистки подал на нее в суд, отметив, что не хочет идти на концерт в такой поздний час. Также он пожаловался, что ему не предложили вернуть потраченную сумму.Холландер успел приобрести три билета, которые обошлись ему в 1,2 тысяч долларов, о чем передает CNN. Также мужчина заявил о невозможности вернуть свои деньги путем перепродажи, поскольку цена была снижена в связи с переносом времени.