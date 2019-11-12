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В России представили эксклюзивный ноутбук Ideapad Slim 1

В России представили ноутбук Lenovo Ideapad Slim 1. Устройство является полностью бесшумным для постоянного использования.
В России представили эксклюзивный ноутбук Ideapad Slim 1

Новый ноутбук Lenovo получил процессор A AMD, функцию пассивного охлаждения, что означает отсутствие шума во время работы. Версия на 14-дюймов оснащена дисплеем-FHD TN с яркостью 220 нит и боковыми рамками. За поддержку кристально чистого звука отвечает технология Dolby Audio.

В Lenovo Ideapad Slim 1 установлено программное обеспечение Vantage, благодаря которому можно в автоматическом режиме установить программное обновления для драйверов и запустить диагностику аппарата. В России ноутбук появится в ноябре по цене не менее 17 000 рублей.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 05:00

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