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Aston Martin показал новый кроссовер DBX в движении в тизере

Компания Aston Martin продолжает подогревать интерес публики к презентации кроссовера Aston Martin DBX, которая состоится 20 ноября в Пекине. Производитель показал новинку в движении в новом тизере, позволяющем разглядеть отдельные компоненты авто.
Aston Martin показал новый кроссовер DBX в движении в тизере

В опубликованном видео кроссовер Aston Martin DBX находится в движении, а камера фокусируется на определенных его частях. Стоит отметить колесные диски внушительных размеров, расположенные в соответствующих арках. Модель имеет рейлинг на крыше и заднюю оптику, напоминающую дизайн фонарей Aston Martin Vantage. Автомобиль ожидаемо получит кожаный салон с множеством современных систем комфорта и помощи водителю.

Под капотом кроссовера Aston Martin DBX должен оказаться 4,0-литровый двигатель V8, генерирующий 550 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Силовая установка будет работать вместе с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Модель получит систему полного привода с дополнительной муфтой подключения передней оси. Максимальная скорость и время набора «сотни» будут объявлены во время презентации 20 ноября.

Собирать кроссоверы Aston Martin DBX планируют в британском Сейнт-Атане. Цена на премиальную новинку будет стартовать от 193,5 тысяч евро или от 13 млн 600 тысяч рублей. Ранее производитель сообщал, что в России уже было оформлено больше 30 заявок на эту модель.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 02:00

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