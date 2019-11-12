Aston Martin показал новый кроссовер DBX в движении в тизере





В опубликованном видео кроссовер Aston Martin DBX находится в движении, а камера фокусируется на определенных его частях. Стоит отметить колесные диски внушительных размеров, расположенные в соответствующих арках. Модель имеет рейлинг на крыше и заднюю оптику, напоминающую дизайн фонарей Aston Martin Vantage. Автомобиль ожидаемо получит кожаный салон с множеством современных систем комфорта и помощи водителю.Под капотом кроссовера Aston Martin DBX должен оказаться 4,0-литровый двигатель V8, генерирующий 550 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Силовая установка будет работать вместе с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Модель получит систему полного привода с дополнительной муфтой подключения передней оси. Максимальная скорость и время набора «сотни» будут объявлены во время презентации 20 ноября.Собирать кроссоверы Aston Martin DBX планируют в британском Сейнт-Атане. Цена на премиальную новинку будет стартовать от 193,5 тысяч евро или от 13 млн 600 тысяч рублей. Ранее производитель сообщал, что в России уже было оформлено больше 30 заявок на эту модель.