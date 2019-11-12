WhatsApp блокирует своих пользователей





Администраторы портала пожизненно блокируют юзеров, которые состоят в чатах с названиями, которые не вызывают доверия. Первым пострадал пользователь Mowe11. Его товарищ, решив пошутить, подписал свое сообщество, упоминая о сексе, но после этого всех участников WhatsApp занесли в черный список. Еще 100 человек забанили, так как они состояли в школьной группе.В техподдержке мессенджера заявили, что учетные записи заблокировали в связи с нарушениями сервиса. В WhatsApp не уточнили, в чем именно заключалась причина блокировок. Восстановить после этого профиль практически невозможно.WhatsApp - механизм оперативной отправки сообщений для мобильных платформ с поддержкой видеосвязи. Одноименная компания основана в 2009 году, в 2014 году стала частью корпорации Facebook Inc. Большая популярность мессенджера привела к сокращению дохода сотовых операторов.