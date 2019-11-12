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WhatsApp блокирует своих пользователей

Мессенджер WhatsApp массово блокирует своих пользователей. Последние жалуются на происходящее в Сети.
WhatsApp блокирует своих пользователей

Администраторы портала пожизненно блокируют юзеров, которые состоят в чатах с названиями, которые не вызывают доверия. Первым пострадал пользователь Mowe11. Его товарищ, решив пошутить, подписал свое сообщество, упоминая о сексе, но после этого всех участников WhatsApp занесли в черный список. Еще 100 человек забанили, так как они состояли в школьной группе.

В техподдержке мессенджера заявили, что учетные записи заблокировали в связи с нарушениями сервиса. В WhatsApp не уточнили, в чем именно заключалась причина блокировок. Восстановить после этого профиль практически невозможно.

WhatsApp - механизм оперативной отправки сообщений для мобильных платформ с поддержкой видеосвязи. Одноименная компания основана в 2009 году, в 2014 году стала частью корпорации Facebook Inc. Большая популярность мессенджера привела к сокращению дохода сотовых операторов.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 03:00

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