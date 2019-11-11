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Участнице «Голоса» Рагде Ханиевой устроили травлю после рукопожатия с Сергеем Шнуровым

Участницу нового сезона «Голоса» Рагду Ханиеву раскритиковали из-за ее поведения на проекте. Знаменитости устроили травлю после рукопожатия и объятий с Сергеем Шнуровым, которого певица выбрала в качестве своего наставника.
Участнице «Голоса» Рагде Ханиевой устроили травлю после рукопожатия с Сергеем Шнуровым

Рагда Ханиева известна зрителям еще по проекту «Голос. Дети». После него она приняла участие еще в нескольких музыкальных конкурсах, а теперь решила испытать свои силы во взрослой версии «Голоса». 18-летняя девушка прошла слепые прослушивания и к ней развернулись сразу все наставники, поэтому у нее оказался большой выбор. Подумав, участница конкурса выбрала Сергея Шнурова. После этого певица и наставник сначала пожали друг другу руки, а затем обнялись.

Снимок с рукопожатием Рагда Ханиева выложила в Instagram. Данное обновление вызвало громкий скандал. Участнице «Голоса» устроили настоящую травлю после того, как она обняла Сергея Шнурова. Отмечается, что певица нарушила ингушскую традицию, запрещающую женщинам прикасаться к мужчинам. В комментариях под этим снимком можно найти множество негативных отзывов и даже откровенных оскорблений в адрес молодой исполнительницы.

Эту позицию также подтвердил муфтий Нафигулла Аширов, являющийся представителем Духовного управления мусульман Азиатской части России. Он заявил, что согласно ингушским традициям посторонние мужчина и женщина не имеют права прикасаться к друг другу.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:52

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