Участнице «Голоса» Рагде Ханиевой устроили травлю после рукопожатия с Сергеем Шнуровым





Рагда Ханиева известна зрителям еще по проекту «Голос. Дети». После него она приняла участие еще в нескольких музыкальных конкурсах, а теперь решила испытать свои силы во взрослой версии «Голоса». 18-летняя девушка прошла слепые прослушивания и к ней развернулись сразу все наставники, поэтому у нее оказался большой выбор. Подумав, участница конкурса выбрала Сергея Шнурова. После этого певица и наставник сначала пожали друг другу руки, а затем обнялись.Снимок с рукопожатием Рагда Ханиева выложила в Instagram. Данное обновление вызвало громкий скандал. Участнице «Голоса» устроили настоящую травлю после того, как она обняла Сергея Шнурова. Отмечается, что певица нарушила ингушскую традицию, запрещающую женщинам прикасаться к мужчинам. В комментариях под этим снимком можно найти множество негативных отзывов и даже откровенных оскорблений в адрес молодой исполнительницы.Эту позицию также подтвердил муфтий Нафигулла Аширов, являющийся представителем Духовного управления мусульман Азиатской части России. Он заявил, что согласно ингушским традициям посторонние мужчина и женщина не имеют права прикасаться к друг другу.