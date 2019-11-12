Cake представила необычный электрический мотоцикл
Шведская компания Cake выпустила эксклюзивный электрический мотоцикл. Из его деталей можно собрать магазинную тележку, верстак и другие вещи.
В 2018 году Cake представил электрический эндуро, который отличается необычным видом. Ныне марка выпустила еще более удивительный экземпляр. Уникальность разработки не только во внешности. Транспорт способен служить тележкой для покупок, мобильным верстаком и музыкальным инструментом. Компания обещает создать больше 1000 единиц такой машины.
Клиентам доступны две модификации, отличающиеся друг от друга. Первая позиционируется как мопед и весит 65 кг. Потребитель может выбрать один транспорт из двух, которые отличаются моторами. Вторая модификация является полноценным мотоциклом с максимальной скоростью 100 км/ч.
В 2018 году Cake представил электрический эндуро, который отличается необычным видом. Ныне марка выпустила еще более удивительный экземпляр. Уникальность разработки не только во внешности. Транспорт способен служить тележкой для покупок, мобильным верстаком и музыкальным инструментом. Компания обещает создать больше 1000 единиц такой машины.
Клиентам доступны две модификации, отличающиеся друг от друга. Первая позиционируется как мопед и весит 65 кг. Потребитель может выбрать один транспорт из двух, которые отличаются моторами. Вторая модификация является полноценным мотоциклом с максимальной скоростью 100 км/ч.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 01:00