Mercedes-Benz снял с продажи в России модель Citan





Mercedes-Benz Citan представлял собой седан, предлагающийся покупателям в двух версиях: грузовой и пассажирской. В 2019 году немецкий производитель не реализовал ни одного автомобиля этой модели в России. В 2018-м ситуация также была неудачной – 4 единицы за 12 месяцев. На основании этих данных подразделение компании приняло решение прекратить выпуск данных автомобилей.Производственные мощности, использовавшиеся для выпуска Mercedes-Benz Citan, будут применяться для производства других моделей бренда. При этом представители производителя отметили, что завод пройдет процесс модернизации. Остатки автомобилей этой модели сейчас можно приобрести у официальных дилеров бренда в России. Других поставок больше не будет.Напомним, в России Mercedes-Benz Citan комплектовался 1,5-сильным двигателем, имеющим разные варианты мощности: 75, 90 и 110 лошадиных сил. Цена на грузовой вариант седана стартовала от 1 млн 670 тысяч рублей, тогда как за пассажирскую версию нужно было заплатить 1 млн 790 тысяч. Также сообщается, что официальные дилеры разработают специальные акции, чтобы ускорить распродажу остатков Mercedes-Benz Citan.