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Mercedes-Benz снял с продажи в России модель Citan

Компания Mercedes-Benz заявила о том, что она сняла с продажи модель Mercedes-Benz Citan. Теперь в России данный автомобиль производиться не будет по причине низкого спроса, производственные мощности заводов заполнят другими машинами бренда.
Mercedes-Benz снял с продажи в России модель Citan

Mercedes-Benz Citan представлял собой седан, предлагающийся покупателям в двух версиях: грузовой и пассажирской. В 2019 году немецкий производитель не реализовал ни одного автомобиля этой модели в России. В 2018-м ситуация также была неудачной – 4 единицы за 12 месяцев. На основании этих данных подразделение компании приняло решение прекратить выпуск данных автомобилей.

Производственные мощности, использовавшиеся для выпуска Mercedes-Benz Citan, будут применяться для производства других моделей бренда. При этом представители производителя отметили, что завод пройдет процесс модернизации. Остатки автомобилей этой модели сейчас можно приобрести у официальных дилеров бренда в России. Других поставок больше не будет.

Напомним, в России Mercedes-Benz Citan комплектовался 1,5-сильным двигателем, имеющим разные варианты мощности: 75, 90 и 110 лошадиных сил. Цена на грузовой вариант седана стартовала от 1 млн 670 тысяч рублей, тогда как за пассажирскую версию нужно было заплатить 1 млн 790 тысяч. Также сообщается, что официальные дилеры разработают специальные акции, чтобы ускорить распродажу остатков Mercedes-Benz Citan.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 00:00

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